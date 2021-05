Balotelli tem um sábado digno de... Balotelli: gols 'relâmpago' e polêmica em campo

Atacante sai do banco de reservas e decide a partida para o Monza, com dois gols, mas sem deixar as polêmicas e provocações de lado

O atacante Mario Balotelli aprontou das suas neste sábado (02). O atacante italiano saiu do banco de reservas aos 80 minutos de jogo e marcou dois gols para selar a vitória do Monza sobre o Salernitana, por 3 a 1, pela Serie B do Italiano. De quebra, ele ainda teve tempo de sobra para se envolver em uma confusão com um dirigente adversário e levar um amarelo para não perder o costume.

O Monza teve neste sábado (02) um confronto direto contra o Salernitana, na briga pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Italiano. E só a vitória interessava. O clube da Lombardia até saiu na frente do placar, no início do segundo tempo, mas rapidamente sofreu o gol de empate dos donos da casa.

Então, o jogo já parecia caminhar para o empate, mas foi aí que Mario Balotelli saiu do banco de reservas e mudou a história do confronto. O atacante entrou em campo aos 80 minutos de jogo e poucos segundos depois depois anotou o gol da virada.

Frattesi e doppio Balo: che Super Monza a Salerno 🔥😎🤩👏 https://t.co/a532Jw4HQu pic.twitter.com/4QQ617HGrf — AC Monza (@ACMonza) May 1, 2021

Antes mesmo de entrar em campo, o Super Mario já estava trocando provocações com seus adversários. Ele já havia aconselhado seu companheiro de time, Da Mota, para tentar driblar Gyomber, defensor do Salernitana: “Ele é fraco”, disse ainda do banco de reservas, segundo jornalista da DAZN.

Então, depois de passar pelo próprio Gyomber no lance de seu gol, Balotelli se envolveu em confusão com um dirigente adversário, levando cartão amarelo. Mas ele ainda não tinha terminado.

Já nos acréscimos, Balo ainda teve tempo para marcar mais um gol e garantir a vitória de sua equipe. Um sábado digno de Balotelli, com dois gols, polêmicas e cartão amarelo.

Com a vitória, o Monza chegou a 58 pontos, na quarta colocação, dois pontos atrás do Salernitana, terceiro colocado. Na Serie B, os dois primeiros garantem vaga direta para a Serie A, enquanto os outros seis times que ficarem até a oitava posição disputam um mata-mata pelas outras duas vagas na elite do futebol italiano.