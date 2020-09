Bale quer jogar no Tottenham, diz agente. E Real pode, enfim, se livrar dele

O galês pode estar perto de voltar para Londres e tirar um peso das costa dos merengues

O pode estar perto de realizar um de seus sonhos do momento: se livrar de Gareth Bale. Segundo o agente do jogador, existem negociação para que ele volte ao : "É onde ele quer estar".

Fora dos planos de Zinedine Zidane no Real Madrid, Bale se mostrou um peso para o time nos últimos tempo. Além de se mostrar indiferente aos jogos com cenas que protagonizou no banco de reservas e pedir para não viajar a Lisboa para a Liga dos Campeões, o galês disse que não iria abrir mão de nenhum dinheiro que lhe é devido para facilitar sua saída, apesar de ser quase uma certeza para deixar o time.

Mas agora, o problema pode estar perto de se resolver. Jonathan Barnett, agente de Bale, admitiu que existem negociações para que o jogador volte ao Tottenham, e que a possibilidade anima seu cliente. "Gareth ainda ama o Spurs", disse à BBC Sport Wales. "Estamos conversando [Tottenham, Real e Bale]. É onde ele quer estar".

O Tottenham foi a casa do camisa 11 entre 2007 e 2013, antes de ele se transferir para o Real Madrid, com status de estrela no time inglês. Por lá, foram 206 jogos e 58 gols marcados, além de diversos prêmio individuais.

Desde que deixou o Tottenham, foram quatro títulos de , quatro do da Fifa, três da Supercopa da Uefa, três espanhóis e mais um da e um de Supercopa da . Pelos Blancos foram 105 gols em 251 jogos, mas desde que Zidane o tirou dos planos, a frequência vem caindo, foram apenas 16 partidas na última temporada.

Além dos Spurs, o também é apontado como um dos possíveis destinos do galês. Mas, por conta de sua identificação com o clube, os londrinos saem na frente pela corrida ao camisa 11.