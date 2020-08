Adeus? Bale que pediu para não viajar, diz Zidane

O atacante ficou de fora da lista de quem vai à Manchester, mas foi por vontade própria; ele parece cada vez mais perto de deixar o Real Madrid

Parecendo cada vez mais próximo do adeus, Gareth Bale não viaja para Manchester junto com o resto da equipe do para a disputa do jogo de volta da oitavas de final, contra o City. as, e acordo com Zinedine Zidane, a decisão foi do próprio jogador, que pediu para não ser relacionado.

Com apenas um jogo de títular desde fevereiro e apenas 110 minutos em campo desde que o Real retomou as atividades pós paralisação - além de protagonizar algumas cenas que desagradaram à torcida durante as partidas dos merengue - Bale está se afastando cada vez mais da capital espanhola. Os rumores sobre uma saída não são novidade, mas até agora, nada se concretizou.

Quando a lista dos jogadores que vão à Manchester foi divulgada, a ausência do nome do galês, apesar de não ser absurda, chamou a atenção, ainda mais considerando que o zagueiro Sergio Ramos estava entre os relacionados, mesmo sem poder jogar, depois de ter sido expulso na partida de ida.

Foto: Captura Gol

Logo começaram as especulações sobre o motivo da ausência, com este sendo apenas mais um fator que indica Bale cada vez mais próximo de um adeus. A relação de Bale e Zidane, que não é muito boa, também foi cogitado como motivo, além da postura do jogador. Mas, de acordo com Zidane, foi um pedido do próprio atacante ficar de fora da viagem.

"Vou explicar porque muitas coisas foram ditas", disse Zidane aos repórteres em entrevista coletiva."Temos uma relação de respeito entre jogador e técnico, isso é claro. A única coisa que posso dizer é que ele decidiu não jogar, e o resto é entre mim e ele".

Durante a entrevista, os repórteres continuam insistindo no tema Bale, o que acabou irritando o treinador merengue, que foi sendo cada vez mais "curto e grosso” nas respostas. “Eu já respondi antes sobre a situação. O resto é uma conversa entre o jogador e o treinador, e não vou lhe contar nada”, disse.

Em outro momento, perguntando justamente sobre o futuro do galês no time, Zidane se irritou de novo: "Gareth Bale é um jogador do Real Madrid, nada muda. Eu respeito isso". E, de fato, sem proposta, é difícil que o jogador deixe o clube, já que o vínculo vai até 2022 e ele não pretende perdoar nenhum centavo que lhe é devido.

O Real Madrid enfrenta o Manchester City, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta sexta-feira (7), às 16h (de Brasília). Para garantir vaga nas quartas, os merengues precisam correr atrás para reverter um 2 a 1 sofrido dentro de casa no jogo da ida, ainda em fevereiro, antes da paralisação do futebol.