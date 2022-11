Bale está 'proibido' de jogar golfe no Qatar durante a Copa do Mundo

O técnico do País de Gales, Rob Page, proibiu o atleta de praticar o esporte no Qatar

Com quase todos os fãs de futebol do mundo sabendo sobre o amor de Bale por uma partida de golfe, o técnico do País de Gales, Page foi questionado sobre as regras em torno de seu tempo livre na Copa do Mundo de 2022. Page deixou claro que o jogador de 33 anos só poderá se concentrar no futebol durante o torneio.

"Sim. Não há golfe. Estamos lá fora para fazer um trabalho", admitiu, quando perguntado sobre a agenda, acrescentando: "No passado, posso ter Gareth, Kieffer Moore ou Aaron Ramsey e dizer: 'Qual é o plano para amanhã à tarde? Há reuniões?' Eu diria: 'Não, não há reuniões, então se você quer jogar golfe, vá jogar'."

Getty Images

Desta vez, porém, ele descartou essa ideia: "Mas isso é quando você tem uma semana construindo uma partida dupla. Lá fora, não teremos tempo suficiente. A cada quatro dias há um jogo. É implacável.

Embora a expectativa seja baixa devido ao fato de o País de Gales não disputar uma Copa do Mundo desde 1958, a emoção permanece em alta. Esta é provavelmente a primeira e última Copa do Mundo em que Bale joga, e ele segue para o Qatar depois de vencer a Copa da MLS com o atual clube LAFC, portanto, a motivação está nas alturas.

Faltam pouco menos de duas semanas para o início da Copa do Mundo, deixando Bale tempo suficiente para algumas sessões de golfe onde quer que ele queira no mundo antes de voltar ao modo futebol para representar sua nação no cenário mundial.