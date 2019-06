Bale vira problema até em Gales após ser 'encostado' no Real Madrid

Giggs assume responsabilidade por mau desempenho do camisa 11 em partida da seleção; atacante é criticado até em jornal do país

Que Gareth Bale não vive um momento positivo após temporada ruim no , todos sabem. A novidade é que as más atuações renderam críticas até na seleção do .

O camisa 11 foi atacado pela mídia local após a derrota de 1 a 0 contra a Hungria, pelas eliminatórias da . Segundo o jornal Wales Online, o atacante "começou no lado esquerdo, fez algumas intervenções enquanto atuou nesse espaço mas não foi decisivo no terço final do campo".

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Em sua defesa, o treinador da equipe, Ryan Giggs, afirmou que a responsabilidade é dele pelo mau desempenho do jogador, tanto pela sequência de jogos, quanto pela incógnita sobre onde escalar Bale.

"Pedi a ele que jogasse duas partidas em um curto espaço de tempo depois dele não o fazer em seis semanas. Sempre é necessário um pouco de malabarismo para encontrar onde Gareth pode colaborar mais. Ele já demonstrou que pode jogar na função de meia e é minha responsabilidade fazer com que ele faça o melhor em campo", admitiu o técnico.

A equipe galesa volta a campo no início de setembro, quando enfrenta o Azerbaijão, também pelas eliminatórias da Euro 2020.