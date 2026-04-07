O Bayern de Munique quebrou um longo tabu diante do Real Madrid, após derrotá-lo em sua própria casa na Liga dos Campeões da Europa.
A equipe bávara voltou com uma vitória valiosa e rara sobre o anfitrião Real Madrid por 2 a 1, na partida realizada na noite desta terça-feira, no estádio “Santiago Bernabéu”, pela ida das quartas de final do torneio continental.
O jogo de volta decisivo será disputado na “Allianz Arena” na próxima semana.
O Bayern de Munique conquistou sua primeira vitória sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões após 9 partidas, nas quais o time merengue venceu 7 vezes e houve 2 empates.
A última vitória da equipe alemã sobre a espanhola remonta a abril de 2012, quando também venceu por 2 a 1.
O Bayern de Munique também quebrou seu jejum no estádio “Santiago Bernabéu”, ao conquistar sua primeira vitória nesse estádio desde 1º de maio de 2001, ou seja, há 25 anos, quando venceu por 1 a 0.