Bahia x Volta Redonda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27) pelo jogo de volta da terceira fase; veja como acompanhar na TV

Bahia e Volta Redonda se enfrentam na tarde desta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2 a 1, o Tricolor de Aço tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Ainda sem vencer no Brasileirão com duas derrotas consecutivas (para o RB Bragantino e Botafogo), o Bahia volta a sua atenção para o mata-mata da Copa do Brasil em busca da classificação para a próxima fase.

"É importante para nossa confiança (classificar). Diante de nosso torcedor, a gente precisa buscar essa classificação. Um jogo muito difícil, o Volta Redonda é uma equipe muito qualificada. Mas tenho certeza que da forma que a gente vem trabalhando, nosso grupo é merecedor e vai conseguir essa classificação", afirmou Kanu.

Do outro lado, o Volta Redonda, que até então não conseguiu superar seu adversário em nenhum confronto anterior, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga nas oitavas de final. Quem passar de fase vai receber mais R$ 3,3 milhões.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Chávez; Biel (Ademir) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Volta Redonda: Vinicius Dias; Wellington Silva, Marcão, Gabriel Bahia (Léo Gobo) e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Caio Vitor (Marcelo); Berguinho, Douglas Skilo e Macário. Técnico: Rogério Corrêa.

Desfalques

Bahia

Thaciano e Vinícius Mingotti já entraram em campo por outros clubes na Copa do Brasil, enquanto Raul Gustavo e Marcos Victor seguem lesionados.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?