Bahia x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (4), na Arena Fonte Nova; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Grêmio na noite desta terça-feira (4), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para a próxima quarta (12), na Arena. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no opay-per-view.

Após duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Bahia concentra suas energias na Copa do Brasil. O time baiano avançou para as quartas de final após superar o Jacuipense por 4 a 1, o Camboriú por 1 a 0 e o Volta Redonda por 6 a 1 no placar agregado nas três primeiras fases. Nas oitavas, eliminaram o Santos nos pênaltis, com um placar de 4 a 3.

Para o confronto, o técnico Renato Paiva não poderá contar com Thaciano e Vinicius Mingotti. A dupla atuou por outras equipes na Copa do Brasil 2023 e não pode entrar em campo nesta terça. No ataque, Everaldo assumirá o ataque, enquanto Daniel, Patrick, Diego Rosa e Mugni brigam por uma vaga no meio.

Do outro lado, o Grêmio chega em boa forma com três vitórias consecutivas no Brasileirão, inclusive uma sobre o Bahia por 2 a 1 no último sábado (1º) na Arena. Na Copa do Brasil, o Tricolor gaúcho eliminou o Campinense (2 a 0), o Ferroviário (3 a 0), o ABC (3 a 1) e o Cruzeiro (2 a 1).

Em jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 24 vitórias, contra 14 do Bahia, além de 18 empates. A última vitória do Bahia aconteceu no Brasileirão de 2021, quando triunfou por 3 a 1 no segundo turno.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan; Cauly, Nicolas Acevedo, Julio César, Kayky e Daniel (Patrick); Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Kannemann e Bruno Alves (Gustavo Martins); João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Bahia

Biel, Jacaré, David Duarte e Danilo Fernandes seguem lesionados, enquanto Matheus Bahia e Yago Felipe estão em transição física.

Grêmio

Pepê, Galdino, Fábio, Geromel, Diego Souza e Jhonata Robert seguem lesionados.

Quando é?