Bahia de Feira x Red Bull Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia de Feira e RB Bragantino se enfrentam o na noite desta quarta-feira (1), na Arena Cajueiro, pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Em casa, o Bahia de Feira tentar surpreender o adversário, após não conseguir se classificar à fase final do Campeonato Baiano. Já o RB Bragantino vem de vitória no fim de semana pelo Paulistão, no qual é líder de seu grupo. O Massa Bruta tem a vantagem do empate no duelo desta quarta.

Prováveis escalações

Bahia de Feira: Alan, Paulinho, Pedrão, Paulo Paraíba, Peterson, Tiago Corrêa, Diones, Abuda, Alexsandro, Lucas Sibito e Clessione.

RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Lucas Cunha, Natan, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Jadsom, Bruninho, Artur, Alerrandro e Sorriso.

Desfalques

Bahia de Feira

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?