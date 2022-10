Badalação em cima de Vitor Roque e Athletico preocupam Felipão

Mesmo sem citar nomes, o treinador admitiu que precisa "administrar coisas fora de campo" em torno do jogador de 17 anos

A conquista da vaga na final da Copa Libertadores tem rendido ao Furacão a atenção da imprensa e olhos atentos do mercado, mas isso parece preocupar o experiente técnico Luiz Felipe Scolari.

Após a vitória diante do Juventude por 2 a 0 no último sábado, na Arena da Baixada, Felipão demonstrou preocupação com a badalação em cima dos principais jogadores, entre eles o jovem atacante Vitor Roque, de 17 anos, a quem não citou nominalmente na resposta.

"Quando começam a achar Pelé no meu time, não existe. Tenho que administrar coisas fora de campo, empresários, imprensa”, disse.

Antes da final da Libertadores no próximo dia 29, em Guayaquil, no Equador, o rubro-negro paranaense ainda tem cinco jogos pelo Brasileirão. O zagueiro Pedro Henrique, que ficou no banco contra o Juventude e não enfrenta o Fortaleza na próxima quarta-feira (5) por ter recebido o terceiro amarelo, admitiu à GOAL que é difícil jogar o Brasileirão e não pensar na final diante do Flamengo.

“A gente sabe que é difícil não pensar na final da Libertadores. A gente está entre os dois melhores da América do Sul. Então, sempre é difícil. Você pensa lá, pô, final é dia 29. Mas tem que trabalhar isso, o psicológico. É isso que o professor está trabalhando na nossa cabeça, nos últimos jogos a gente tem deixado um pouquinho a desejar. A gente sabe, e graças a Deus a gente melhorou muito a nossa intensidade, a nossa entrega, e a gente pôde sair com a vitória”, falou Pedro Henrique.

O zagueiro voltou a ser relacionado para o jogo contra o Juventude, após uma contusão no empate em 2 a 2 contra o Cuiabá no dia 18 de setembro. Disse que não está 100% ainda, pois teve um corte grande e teve que fazer oito pontos. “Foi bem difícil, poderia ter pego o tendão, mas foi um milagre de Deus. Estar hoje aí com meus companheiros significa muito pra mim. Agora é recuperar mais e mais e pensar nos jogos à frente pra continuar subindo na tabela”, diz Pedro Henrique.

O Athletico enfrenta o Fortaleza pela 30ª rodada do Brasileirão na quarta-feira (5) às 19h30 na Arena da Baixada, em Curitiba.