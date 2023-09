Avaí x Sport: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (29), na Ressacada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Avaí recebe o Sport na noite desta sexta-feira (29), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Lutando contra o rebaixamento, o Avaí busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas. Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, a equipe soma 30 pontos, dois a menos que a Chapecoense, que abre o Z-4.

Do outro lado, o Sport, brigando pelas primeiras posições, com 53 pontos, chega embalado dom dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Thales Oleques, Alan Costa, Douglas e Cortez; Wellington, Fellipe Bastos e Rafael Gava; Pottker, Natanael e Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.

Sport: Dênis, Rosales, Sabino, Rafael Thyrre e Felipinho; Fabinho, Felipe e Jorginho; João Peglow, Facundo Labandeira e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Avaí

Xavier, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Jael e Igor Inocêncio, expulsos contra o Juventude, são desfalques.

Sport

Eduardo, lesionado, está fora.

Quando é?