Avaí x Criciúma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Catarinense

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 11ª rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Neste sábado (11), o Avaí recebe o Criciúma na Ressacada pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense 2023. O jogo acontece às 16h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do portal online NSports, que exige assinatura para ser acessado.

O duelo entre as equipes vale o duelo de volta em casa para o Criciúma: caso o Tigre vença o duelo, vai para a segunda posição, podendo ultrapassar a Chapecoense. Caso se mantenha nessa posição, o clube garante o segundo confronto das quartas em casa.

Já o Avaí está na quarta posição, logo atrás do Tigre, com um ponto a menos apenas. O objetivo do clube acaba sendo o mesmo, de garantir uma colocação melhor na tabela e conquistar a decisão em casa no segundo jogo da próxima fase. O Leão da Ilha tem cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, enquanto o Criciúma possui quatro partidas vencidas, cinco placares iguais e apenas uma em que foi superado.

Prováveis escalações

Avaí: Alexander; Thales, Lipe, Roberto Rosa e Thiago Rosa; Gazão, Raniele e Robinho; Felipinho, Lucas Silva e Dentinho.

Criciúma: Luiz Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Helder; Arilson, Fellipe Mateus, Crystopher e Marcelo Hermes; Eder e Fabinho.

Desfalques

Avaí

Natanael, Guilherme Santos, Ricardo Bueno, Waguininho, Raphael Rodrigues e Roberto (recuperando de lesões).

Criciúma

Marquinhos Gabriel (reforço não inscrito)

Quando é?