Aucas x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Nesta quarta-feira (5), Rubro-Negro estreia na fase de grupos da Libertadores 2023; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto inédito, o Flamengo visita o Aucas nesta quarta-feira (5), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Chillogallo, no Equador, na primeira rodada do Grupo A da Copa Libertadores 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Em ambos os canais, a narração fica por conta de Paulo Andrade, com comentários de Zinho, Paulo Calçade e Carlos Eugênio Simon.

Embalado com a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 no primeiro jogo da final do Cariocão, o Flamengo volta as atenções para a estreia na Libertadores. Atual campeão do torneio, a equipe já está no Equador, e entrará em campo a 2.800 metros acima do nível do mar.

"O mais complicado que joguei foi contra o Del Valle do Ramírez, em 2020, da Recopa, na altitude. Foi muito difícil. Começamos o jogo perdendo, viramos, mas eles empataram no fim com um gol de pênalti. O 2 a 2 foi um resultado completamente enganoso, um jogo super difícil. A gente tentava pressionar e não conseguia. Eu lembro da sensação de olhar para os companheiros da linha de marcação atrás e não conseguir nem falar. Sofrimento demais.", afirmou Filipe Luís.

"O gramado dos times do Equador é mais fofo, e a bola quica e não sai. E eles costumam utilizar isso com jogadores muito velozes pelas alas e jogam muito a bola no espaço. Temos que estar muito atentos a essa bola no espaço e às bolas nas costas. Temos que correr muito antes, isso faz com que não estejamos tão compactos no campo.", completou.

Para o confronto fora de casa, Vítor Pereira terá Pablo à disposição. O zagueiro voltou a ser relacionado após se recuperar de um problema muscular na coxa esquerda. Sem Thiago Maia, cortado, o técnico português pode optar por Vidal ao lado de Gerson no meio campo.

Do outro lado, o Aucas chega pressionado. Em oito jogos disputados em 2023, a equipe equatoriana soma quatro empates, três derrotas e apenas uma vitória. Apesar dos resultados negativos, a equipe buscará se reabilitar diante do Flamengo no confronto desta quarta-feira. Ñublense, do Chile, e Racing, da Argentina, completam a chave.

Os relacionados do Flamengo para a estreia na Libertadores 2023

Goleiros: Santos, Matheus Cunha, Hugo;

Santos, Matheus Cunha, Hugo; Zagueiros: Léo Pereira, David Luiz, Fabrício Bruno, Pablo, Rodrigo Caio;

Léo Pereira, David Luiz, Fabrício Bruno, Pablo, Rodrigo Caio; Laterais: Filipe Luís, Ayrton Lucas, Wesley, Varela;

Filipe Luís, Ayrton Lucas, Wesley, Varela; Meias: Gerson, Everton Ribeiro, Vidal, Matheus França, Evertton, Igor Jesus, Victor Hugo;

Gerson, Everton Ribeiro, Vidal, Matheus França, Evertton, Igor Jesus, Victor Hugo; Atacantes: Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha, Matheus Gonçalves, Werton, André, Mateusão e Marinho.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos, Fabrício Bruno, David Luiz (Rodrigo Caio), Léo Pereira (Pablo); Varela, Gerson, Vidal, Ayrton Lucas (Filipe Luís); Cebolinha, Matheus França (Everton Ribeiro) e Pedro (Gabigol). Técnico: Vítor Pereira.

Aucas: Galíndez; Perlaza, Gangá, Quiñones e Romero; Caicedo, Cano, Carcelén e Cuero; Cifuente e Castillo. Técnico: César Farías.

Desfalques

Flamengo

Arrascaeta, Matheuzinho e Erick Pulgar seguem no departamento médico.

Aucas

Sem desfalques confirmados.

