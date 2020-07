Aubameyang mostra “nível de Salah” no Arsenal e David Luiz busca redenção

Dois jogadores fundamentais para a primeira vitória do "aprendiz" Arteta sobre o "mestre" Guardiola e classificação dos Gunners para a final da FA Cup

O está em mais uma final de . O time de Londres venceu o Manchester City por 2 a 0, no Wembley, em partida transmitida com exclusividade pelo DAZN no Brasil, e se garantiu na 21ª decisão de Copa da de sua história. Os dois gols de Pierre-Emerick Aubameyang e em especial a sólida partida de David Luiz, no miolo da zaga, foram fundamentais para o resultado obtido.

Mikel Arteta montou um Arsenal disposto a se dedicar exaustivamente à marcação dos jogadores do City e a estratégia deu certo. Com apenas 30% de posse de bola, o time vermelho finalizou cinco vezes e os cinco tiros foram na direção do gol, por outro lado, o City, com 70% de posse de bola, finalizou 12 vezes, mas acertou a direção do gol apenas duas vezes e encontrou o bom goleiro Martínez para fazer as defesas.

Aubameyang abraça Lacazette no primeiro gol do Arsenal (Foto: Getty Images)

Arteta foi auxiliar técnico de Guardiola por mais de três anos, até deixar o time azul e ser contratado como técnico principal do Arsenal. Por lá, no primeiro confronto entre "mestre" e "aluno", o City fez 3 a 0. Agora, no torneio que o Arsenal é dominante, o "aluno" conseguiu sua primeira vitória contra o "mestre".

Um dos destaques da partida, Aubameyang, que marcou dois gols, alcançou uma estatística animadora para a torcida dos Gunners. Desde fevereiro de 2019, quando estreou na equipe, Auba marcou 65 gols, em todas as competições. O único jogador na Inglaterra que balançou as redes mais vezes nesse período foi o artilheiro do , Mohamed Salah.

Por outro lado, um dos "heróis silenciosos" do duelo foi David Luiz. O zagueiro brasileiro não marcou nenhum gol e nem deu assistência alguma, mas foi sólido na defesa e fundamental para que o veloz ataque do City finalizasse poucas vezes na direção do alvo.

David Luiz em duelo brasileiro contra Gabriel Jesus (Foto: Getty Images)

Durante todo o jogo, David Luiz ganhou todos os quatro duelos aéreos que participou, além de ganhar dois dos três duelos no chão. Com 11 cortes, quatro interceptações, um desarme e uma travada de chute, o brasileiro mostra que quer se reerguer na equipe londrina.

Luiz foi elogiado pelo próprio Pep Guardiola antes do jogo entre Arsenal e City, o treinador espanhol ainda alfinetou os críticos do defensor.

"Tenho muito respeito pelo David Luiz. É um jogador excepcional, com mentalidade e personalidade incríveis. Muitos comentaristas eram zagueiros e acreditam que nunca falharam. Aprecio o fato dele continuar jogando. Estou certo que ele vai errar de novo, porque isso faz parte do futebol, mas são situações que ele encara com dignidade. Tenho respeito por isso", falou Guardiola antes da partida.

David Luiz chegou ao Arsenal em agosto de 2019, após retornar para o . Já bastante questionado, o zagueiro brasileiro gerou desconfiança por parte da torcida. Com alguns erros que aconteceram em jogos importantes durante a temporada, o brasileiro começou a receber uma quantidade enorme de críticas.

A atuação de gala do defensor na semifinal da FA Cup contra o City remonta ao jogo em que o zagueiro foi um verdadeiro desastre: contra o mesmo , mas pela Premier League, no jogo dos 3 a 0, citado acima. Em 26 minutos, David Luiz substituiu Pablo Marí, falhou no primeiro gol do City e ainda fez pênalti, sendo expulso.

Após esse jogo veio o anúncio de que o Arsenal renovara o contrato de David por mais um ano, fato que gerou furor na Inglaterra, com muitos torcedores revoltados. Com Arteta cada dia mais perto da escalação ideal, ele entende que o brasileiro pode ser peça importante para o elenco na próxima temporada e decidiu apostar no ex-Chelsea.

Já com 33 anos, David Luiz é um zagueiro experiente e com muita rodagem pelo futebol europeu. A atuação desse sábado (18) mostrou que o zagueiro ainda tem lenha para queimar e sua experiência pode ser uma aliada para os objetivos de Arteta na próxima temporada.