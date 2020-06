Arsenal renova com David Luiz e enfurece torcedores: "Que piada!"

O renovou o contrato de David Luiz por mais uma temporada. O acordo foi oficializado uma semana após a trágica atuação do zagueiro contra o . Quem não gostou nada da notícia foram os torcedores do time.

O jogo contra o Manchester City parecia ser a gota d'água para David Luiz deixar os Gunners: ele falhou no primeiro gol dos Citizens, cometeu seu quarto pênalti na temporada e ainda foi expulso. Tudo isso em apenas 25 minutos em campo.

Após o jogo, o brasileiro assumiu a culpa da derrota, mas deixou claro que o seu desejo era permanecer no Arsenal. As atuações irregulares do zagueiro na temporada foram muito criticadas pelos torcedores. David Luiz não convenceu e renovação causou revolta na torcida.

Confira algumas reações dos torcedores após a renovação de David Luiz:

"David Luiz?? Que piada".

My day is ruined and I woke up no more than 30 minutes ago.