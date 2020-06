David Luiz é detonado após jogo desastroso: "Não tem futuro no Arsenal"

Brasileiro entra no primeiro tempo, falha, comete pênalti e é expulso em derrota para o Manchester City; ex-jogadores não perdoam

Poucos jogadores podem dizer que já anotaram um hat-trick na carreira. Mas nesta quarta-feira (17), o zagueiro David Luiz teve a infelicidade de fazer um hat-trick, mas de erros. Após a partida desastrosa, que terminou com derrota do por 3 a 0 para o , ex-jogadores da Premier Leage não pouparam o brasileiro de fortes críticas.

David Luiz começou o jogo no banco de reservas, mas entrou em campo após Pablo Marí, ex- , se lesionar, com o placar ainda em 0 a 0. Pouco tempo depois, o brasileiro falhou feio no lance que originou o primeiro gol da partida, marcado por Raheem Sterling. Então, logo na início da segunda etapa, cometeu pênalti em Mahrez, foi expulso, e ainda viu o City marcar o segundo gol com Kevin de Bruyne.

Esse foi o quarto pênalti cometido pelo zagueiro nesta temporada, liderando a estatística na Premier League.

Em fim de contrato com o Arsenal o futuro de David Luiz ainda é incerto. Mas para Jamie Carragher, ex-jogador do , se uma renovação já era difícil, após a partida ela se tornou ainda mais distante.

"Eu sei que Kevin De Bruyne fez o passe e a bola quicou no gramado, o que dá um pouco mais de velocidade ao lance, mas não. Isso acontece com tanta frequência com ele que não é surpresa que esteja no banco", criticou Carragher após a partida no Sky Sports.

"Como eu disse antes do jogo, não acho que haja futuro para David Luiz no Arsenal na próxima temporada, o que provavelmente justifica isso", completou.

Quando David Luiz foi contratado, os defensores do brasileiro diziam que a experiência do jogador de 33 anos seria muito útil ao Arsenal. Porém, Carragher afirmou que esse é um aspecto que nem sempre faz diferença dentro de campo.

"As pessoas continuam falando sobre experiência. Às vezes, a experiência é uma das qualidades mais superestimadas. Na verdade, o que importa é se você é bom. Não importa quantos anos você tem. David Luiz não é bom o suficiente para o Arsenal” afirmou o ex-jogador.

"Esse é o problema. Você tem David Luiz e pensa: 'Vou tirar o melhor dele, farei isso ou farei aquilo’. Não, você não vai”, acrescentou.

Mas o ex-Liverpool não foi o único a criticar David Luiz. Gary Neville, ídolo do que hoje trabalha como comentarista na , disse que por mais desastrosa que a atuação tenha sido, ele não se surpreendeu com o brasileiro.

"Não tenho palavras, mesmo. Eu disse tudo o que tenho a dizer nos últimos anos. Ele nunca aprende, é tão precipitado”, disse à Sky Sports.

"Você tem que deixá-lo ir. O City começou a jogar bem com 25 minutos de jogo - quando David Luiz entrou. Ele nunca se livrará desse tipo de erro", concluiu.