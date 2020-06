Por que Arsenal e Arteta ignoraram erros para renovar com David Luiz?

O brasileiro foi muito criticado ao longo de toda a temporada e, mesmo assim, renovou por mais uma temporada

A renovação de contrato de David Luiz por mais um ano não deixou os torcedores felizes. Mesmo com as diversas falhas ao longo de toda a temporada, incluindo o trágico jogo contra o Manchester City, o zagueiro permanecerá nos Gunners na temporada que vem.

"David Luiz não é um jogador decente há, pelo menos, três anos", disse Emmanuel Petit, ex-meia. "Mas não me surpreende que ele tenha recebido mais um ano de contrato, porque eu estou bastante decepcionado com as atividades do clube no mercado de transferências dos últimos anos".

"Para ser sincero, é um piada. Encontre defensores decentes. Você está me dizendo que não há jovens talentos no mercado? Eu simplesmente não entendo", completou.

Embora muitas pessoas compartilhem desta opinão, uma em especial discorda: Mikel Arteta. O treinador do estava determinado a manter David Luiz no clube. O espanhol vê o brasileiro como um jogador vital de sua equipe e foi firme em seu desejo de mantê-lo.

"David é alguém que é muito honesto, direto", afirmou Arteta. "Minha opinião não mudou desde o momento em que entrei para a equipe e não vai mudar por causa de um desempenho difícil".

Quem concorda com o treinador do time é o diretor técnico do times, Edu Gaspar. "David é um jogador muito importante para nós. [...] Sua comunicação com a equipe dentro e fora do campo ajuda a todos".

Antes da paralisação, David Luiz estava atuando em alto nível, ajudando o time a não ser vazado em cinco das últimas sete partidas. Se ele tivesse assinado sua renovação naquele momento, poucos questionariam.

Há quem acredite que os diretores do Arsenal estão acreditam demasiadamente e dois agentes de jogadores: Kia Joorabchian, aquele mesmo, e Arturo Canales, que tem um trânsito livre dentro dos Gunners quando se trata de indicação de jogadores para o clube.

Canales, por exemplo, repesenta Pablo Mari. O ex-Flamengo assinou um contrato de quatro anos mesmo após ter atuado em três partidas e ter sofrido uma lesão grave no joelho que o tirará de atividades por longos meses.

Aparentemente, Arteta realmente acredita em David Luiz e conta com ele, aceitando que o brasileiro pode cometer falhas. O treinador crê que o saldo positivo do zagueiro é maior que o negativo. David é visto como uma boa influência para jogadores como William Saliba, de 19 anos e que demonstra ter um grande futuro.

Por fim, apenas o tempo dirá se a decisão do Arsenal de manter David Luiz é correta ou se será um erro como outros que foram cometidos nos últimos anos, como o contrato de Mesut Ozil ou permitir Aaron Ramsey ir embora por nada.

Uma coisa é certa: a pressão estará sobre o brasileiro na partida contra o no domingo, quando ele voltar de sua suspensão. Arteta vai querer ver uma resposta de um jogador que ele ainda vê como seu líder na defesa.