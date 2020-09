Aubameyang, de contrato novo, abre caminho para virar lenda no Arsenal

A notícia de que o capitão renovou o contrato até 2023 trouxe alívio para os torcedores do Gunners

Após meses de indefinição, a novela sobre o futuro de Pierre-Emerick Aubameyang enfim terminou. O capitão, artilheiro e talismã do assinou a renovação do contrato com os Gunners por mais três temporadas.

É um grande momento para o clube e seus torcedores. Repetidamente, durante as últimas duas décadas, os fãs dos Gunners assistiram impotentes a saída de seus jogadores favoritos para outros clubes - muitas vezes por preços reduzidos.

Além do óbvio amor de Aubameyang pelo Arsenal, torcedores do clube estavam preocupados em perder seu principal jogador após a pior colocação do clube no Campeonato inglês em 25 anos. Clubes de toda a Europa, em especial o , já planejavam tirar o gabonês do Emirates Stadium após apenas dois anos e meio.

Aubameyang esteve perto de engrossar uma lista que já contava com Samir Nasri, Cesc Fàbregas e Robin van Persie. No entanto, a chegada de Mikel Arteta transformou o clube em questão de meses e o título da Copa da deu a impressão de que o trabalho do espanhol caminha para a direção certa.

"Acredito no Arsenal. Nós podemos alcançar grandes coisas juntos. Temos um trabalho empolgante e acredito que o melhor aina está por vir", afirmou o atacante de 31 anos após acertar a renovação do contrato.

O jogador certamente já está no livos dos recordes do clube londrino. Quando anotou seu 50º gol na Premier League em junho, ele se tornou o jogador mais rápido da história dos Gunners a atingir esse marco, levando apenas 79 jogo para superar o ídolo Thierry Henry.

Também se tornou o sexto jogador mais rápido da história da Premier League com 50 gols. Apenas Andy Cole (65 jogos), Alan Shearer (66), Ruud Van Nistelrooy (68), Fernando Torres (72) e Mohamed Salah (72) conseguiram o feito em menos partidas.

Aubameyang já marcou 72 gols pelo Arsenal em apenas 111 jogos em todas as competições. Nenhum jogador da Premier League marcou mais gols que o gabonês desde que ele saiu do . Salah tem 71, Sergio Aguero 61, Raheem Sterling 60 e Kane e Mane 59.

"Quero me tornar uma lenda do Arsenal como Thierry Henry, Wrighty, [Tony] Adams, [Dennis] Bergkamp... são muitos para mencionar. Significa muito para mim ser o capitão deste clube especial. Quero deixar um legado. Aqui é onde eu pertenço", disse o atacante.

Agora, Aubameyang tem mais três anos para garantir que realmente possa sentar ao lado de alguns dos maiores artilheiros de todos os tempos que jogaram pelo clube. E a história que ele escreveu até agora no Arsenal sugere que ele tem todas as chances de ele continuar e fazer exatamente isso.