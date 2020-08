Aubameyang e Arteta, ídolos, campeões e esperanças para o Arsenal

A dupla comemorou, ao bater o Liverpool na Supercopa da Inglaterra, o segundo troféu conquistado

O começou esta nova temporada como havia terminado a última: conquistando taça e tendo nas figuras do atacante Pierre-Emerick Aubameyang e do técnico Mikel Arteta os protagonistas da vitória. Juntos, eles estão conseguindo algo que vinha sendo raro nos últimos anos: fazer o torcedor voltar a sonhar e a ver o futuro com otimismo.

Grande herói do time na conquista da Copa da sobre o , título que creditou o Arsenal a disputar a de 2020 – ou – contra o , Aubameyang voltou a mostrar seu poder decisivo no gramado de Wembley: logo aos 12 minutos, arriscou um belo chute de fora da área e abriu o placar. Participou ativamente durante toda a partida e, após o empate dos Reds, foi quem apareceu para converter o último pênalti nas cobranças alternadas para levar o título – que tradicionalmente marca o início de uma nova temporada - para o Emirates Stadium.

Ver Aubameyang decidindo para o Arsenal no ataque está longe de ser uma novidade. Desde que chegou, em 2017, junto ao , o gabonês ganhou a torcida com a excelente capacidade de driblar, servir os companheiros e finalizar a gol. Foi artilheiro do clube nas últimas duas temporadas e já soma 71 tentos e 14 assistências em 110 partidas oficiais pelos Gunners: a média com a qual decide é perto de uma vez por encontro (0.7).

Mas, já na casa dos 30 anos, o camisa 14 não vinha sentindo confiança de que poderia alçar voos maiores no Norte de Londres. Basta dizer que Aubameyang ainda não disputou uma partida de com o Arsenal, uma vez que a última participação do clube no maior torneio europeu foi justamente antes de sua chegada. As campanhas irregulares na Premier League também começaram a colocar em dúvida sua permanência no Emirates Stadium, especialmente pelo seu contrato ser válido até a metade de 2021 – ou seja, se quisesse lucrar alguma coisa antes de correr o risco de perder o goleador de graça, os londrinos poderiam se ver obrigados a negociá-lo.

Apesar da identificação que criou com o Arsenal e seus torcedores, em determinado momento da última temporada a impressão era que Aubameyang de fato deixaria o clube. A chegada de Mikel Arteta para o comando técnico, após a demissão de Unai Emery, começou a mudar esta percepção. O motivo? O ex-auxiliar de Pep Guardiola no melhorou e deu mais segurança ao time... e foi campeão da (a ) ao bater um embalado Chelsea na final. A oitava colocação na Premier League chegou até a ser esquecida em meio ao clima de otimismo no trabalho do espanhol, que nos tempos de jogador foi ídolo e capitão do próprio Arsenal.

Arteta, comemorando o título da Copa da Inglaterra (Foto: Getty Images)

“Eu gostei muito da nossa coragem, da forma como pressionamos e tomamos as decisões”, disse um sorridente Arteta após a vitória sobre o Liverpool na Community Shield. “Espero que possamos ficar acostumados a esta sensação, porque ela cria uma boa atmosfera e nos faz acreditar. Grandes nomes, grandes momentos, grandes jogadores... Pierre-Emerick Aubameyang foi magnífico! Estamos perto (de renovar o contrato com o atacante)”, completou o espanhol.

Aubameyang, em destaque, levanta a taça da Community Shield 2020 (Foto: Getty Images)

Hoje, existe a confiança de que Aubameyang irá renovar o seu contrato no clube. Existe também a confiança no que Arteta pode fazer com o time nesta sua primeira temporada completa como técnico. Evidente que o futebol é movido por uma pluralidade maior de pessoas e personagens, mas os que mais representam a esperança de novos dias felizes para o Arsenal são, justamente, Arteta e Aubameyang.