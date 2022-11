Atlético-MG e Paulinho têm acordo verbal para 2023; Palmeiras nem procurou

Mineiros foram os únicos do Brasil a procurar o jogador, que anunciou saída do Leverkusen ao fim do contrato, em junho de 2023

De saída do Bayer Leverkusen, da Alemanha, com quem tem vínculo até junho de 2023, Paulinho tem acordo verbal com o Atlético-MG — ele assinará pré-contrato com o clube em janeiro do próximo ano. O Palmeiras nem sequer o procurou no mercado da bola, como soube a GOAL.

Nos últimos dias, a imprensa da Alemanha noticiou que há interesse do Verdão em contar com o atleta, mas a reportagem apurou que os paulistas não fizeram nem contato com o estafe do jogador e estão cientes do acordo verbal com o Galo.

A diretoria do Palmeiras, liderada pela presidente Leila Pereira, até pensa em um atacante que atue pelos lados do campo para 2023, mas trata um investimento em Paulinho como um movimento improvável na janela de transferências.

O atleta de 22 anos está apalavrado com o Atlético-MG e não abrirá conversas com outros clubes, mesmo que os interessados cogitem propostas financeiramente mais atraentes que à apresentada pelos mineiros.

O namoro entre Paulinho e Galo se iniciou em julho deste ano. À época, os mineiros queriam a liberação do jogador pelos alemães de forma gratuita. Em troca, o clube europeu manteria um percentual do atleta em um futuro contrato. A proposta, no entanto, não foi aceita.

O atacante tem sete partidas pelo Leverkusen nesta temporada, com 171 minutos em campo. No período, ele fez um gol até o momento. Ele marcou diante do Schalke 04, pela Bundesliga.