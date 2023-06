Atlético-MG alinha venda de Nathan Silva e vai receber € 3 milhões

Pumas, do México, vai pagar € 4 milhões ao todo pelo zagueiro de 26 anos, que ainda ficará com € 1 milhão

O Atlético-MG alinhou a venda de Nathan Silva ao Pumas, do México, no mercado da bola. O negócio está avaliado em € 4 milhões (R$ 21,03 milhões), mas o clube embolsará com € 3 milhões (R$ 15,78 milhões), como soube a GOAL.

O Galo é detentor de 75% dos direitos econômicos do zagueiro de 26 anos e, por isso, ficará com este percentual da negociação. Os outros 25% pertencem ao próprio defensor. Ele embolsará € 1 milhão (R$ 5,26 milhões) com a operação.

A saída de Nathan Silva só deve ser anunciada a partir de 22 de junho, quando será aberta a janela de transferências do futebol mexicano. O zagueiro também deu sinal positivo para a mudança de clube.

O técnico Antonio Mohamed, com quem o jogador trabalhou em 2021 no Atlético-MG, foi o responsável por indicá-lo ao Pumas, do México. O treinador avalizou a contratação do atleta no mercado da bola.

Nathan Silva também se animou com a possibilidade de atuar no futebol mexicano. O atleta sonhava em jogar no exterior e trata a ida para a América do Norte como uma mudança importante na carreira.

O zagueiro fez 18 partidas em 2023, somando 1.508 minutos em campo. No período, não marcou gols ou deu assistências. No entanto, tem sido peça crucial do esquema de Eduardo Coudet.

Os investidores do Atlético-MG não pretendem contratar uma reposição para a saída de Nathan Silva. O grupo entende que o número de atletas para a função é o suficiente para as disputas de Libertadores e Brasileirão. Hoje, o elenco de Eduardo Coudet conta com Bruno Fuchs, Jemerson, Maurício Lemos, Réver e Igor Rabello.