Atlético-MG inicia tratativas para renovar com Vargas por dois anos

Atlético-MG e Eduardo Vargas iniciaram as conversas para uma renovação. Há desejo mútuo de permanência do chileno na Cidade do Galo. As partes avaliam a possibilidade de estender o compromisso do atleta por mais duas temporadas, até o final de 2024, conforme apurado pela GOAL.

O estafe do chileno já foi procurado para conversar em algumas oportunidades e trata a sua permanência no clube como algo possível. Não houve negociação com outras equipes para que o estrangeiro deixe a Cidade do Galo neste momento. Ele está feliz em Belo Horizonte, assim como os mineiros estão satisfeitos com o seu rendimento.

Mais artigos abaixo

O atleta de 32 anos chegou ao clube em 2020 a pedido de Jorge Sampaoli. De lá para cá, soma 64 partidas, com 16 gols e oito assistências. Ele foi crucial nos títulos vencidos em 2021, participando ativamente das conquistas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

O diretor de futebol Rodrigo Caetano é o responsável por negociar a manutenção de Vargas na Cidade do Galo. O início promissor de temporada, com um gol e duas assistências em cinco jogos, é o que anima a cúpula atleticana. Há quem aponte o chileno em um momento de destaque da sua carreira.

Eduardo Vargas é dono do terceiro maior salário do elenco alvinegro, atrás somente de Hulk e Nacho Fernández. Ele recebe anualmente R$ 12.154.480,00, conforme revelado pela GOAL. O jogador tem histórico no futebol estrangeiro, com passagens por Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra e México.