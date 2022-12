Atlético-MG encaminha compra de Edenilson, do Inter, por US$ 1 milhão

Meio-campista de 32 anos já tem acordo com o Galo. Ele aguarda apenas a liberação dos gaúchos para se transferir

O Atlético-MG está perto de anunciar a contratação de Edenilson no mercado da bola. O Galo vai pagar US$ 1 milhão (R$ 5,31 milhões na cotação atual) ao Internacional pelo reforço, como soube a GOAL. A informação sobre a proximidade do acordo foi inicialmente divulgada pelo Uol.

As tratativas entre mineiros e gaúchos eram conduzidas há algum tempo. A princípio, a ideia era fazer a negociação por meio de trocas. O único nome que agradava à cúpula colorada era o do atacante Ademir, que está nos planos de Eduardo Coudet. O lateral direito Guga e o atacante Keno, que se transferiram para o Fluminense, foram cogitados pelo Galo, mas descartados pelo Colorado.

Diante da ausência de acordo com uma possível troca, ficou estabelecido que o negócio aconteceria por meio de compensação financeira. A primeira pedida do Inter era de US$ 2,5 milhões (R$ 13,27 milhões), e o clube reduziu para US$ 1,8 milhão (R$ 10 milhões). Ambas foram descartadas pelo Atlético-MG.

Em uma conversa na tarde desta quarta-feira (14), o Internacional aceitou a oferta feita pelo Galo: pagamento de US$ 1 milhão de forma parcelada.

A negociação conta com o aval do técnico Eduardo Coudet e atende ao pedido e Edenilson, que queria deixar o Beira-Rio depois desta temporada. O meio-campista tinha contrato com o clube até o fim de 2024 e salário de R$ 700 mil mensais.