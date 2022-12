Inter reprova trocas e pede R$10 milhões por Edenilson a Atlético-MG e Santos

Além de mineiros e paulistas, o Red Bull Bragantino fez proposta, e o Cruzeiro procurou para consultar a situação do jogador

O Internacional não deseja, neste momento, fazer uma troca por Edenilson no mercado da bola. O clube reprovou os nomes oferecidos por Atlético-MG e Santos na composição pelo meio-campista e avisou a ambos que pretende receber uma compensação financeira pelo jogador de 33 anos, como soube a GOAL.

A princípio, o Colorado exige o pagamento de R$ 10 milhões pela liberação do jogador, que tem contrato até dezembro de 2024. Mineiros e paulistas, contudo, tentam uma redução do valor para avançarem nas tratativas. Ambos creem que há uma supervalorização do Inter com o atleta.

O Internacional não gostaria de liberar Edenilson no mercado da bola. Desde que o atleta pediu para deixar o Beira-Rio, o clube se mobilizou a fim de segurá-lo. O presidente Alessandro Barcellos e o técnico Mano Menezes pediram ao jogador para seguir na equipe em 2023, mas não obtiveram êxito.

Esta é a segunda temporada consecutiva que Edenilson pede para deixar o Internacional. Ele já tinha feito isso ao fim do ano passado, mas não houve acordo com os interessados. A situação se repete, mas o atleta não gostaria de seguir no Beira-Rio desta vez.

Além de Atlético-MG e Santos, o Red Bull Bragantino também formalizou proposta para levá-lo ao Nabi Abi Chedid. A oferta, no entanto, não agradou à diretoria do Inter. A situação nem sequer avançou à época. Representado por Paulo André, o Cruzeiro fez reunião com o estafe do jogador, mas nem sequer apresentou proposta.

Em 2022, Edenilson fez 54 partidas pelo Internacional, com 4.053 minutos em campo. No período, o jogador fez dez gols e se responsabilizou por cinco assistências.