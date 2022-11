Red Bull Bragantino e Santos têm interesse em Edenilson, de saída do Inter

Volante de 32 anos pediu para deixar o Beira-Rio ao fim da temporada. Ele está no clube desde 2017 e vê relação desgastada com a torcida

Red Bull Bragantino e Santos desejam a contratação de Edenilson, de saída do Internacional. Os clubes ainda não fizeram proposta pelo volante de 32 anos, mas monitoram a situação, especialmente depois que ele comunicou aos gaúchos que pretende se transferir no mercado da bola, como soube a GOAL.

Ambos já fizeram contato com o estafe do jogador para reforçarem o desejo de contratá-lo a partir da próxima janela de transferências. As ofertas ainda são estudadas e serão formalizadas somente ao fim do Campeonato Brasileiro, que tem última rodada prevista para o próximo domingo (13).

Edenilson também quer se decidir sobre o futuro somente ao fim do torneio nacional. O meio-campista já disse à diretoria que há o desejo de deixar o Beira-Rio no mercado da bola. O volante se incomoda com as críticas e acredita que o clima não é mais propício para a permanência.

Há rejeição de parte da torcida com o atleta por causa da sequência sem títulos desde a chegada ao clube — a última conquista foi o Campeonato Gaúcho 2016. Edenilson nunca foi campeão com as cores do Internacional.

O meio-campista tem contrato com o Inter até dezembro de 2023 e salário de R$ 350 mil mensais na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Ele tem multa rescisória de US$ 3 milhões (R$ 15,5 milhões na cotação atual) para o exterior e R$ 700 milhões para o futebol brasileiro — este valor varia conforme a remuneração do jogador.

Ciente de que o atleta pretende uma saída ao fim da temporada, a diretoria colorada já faz planos para utilizá-lo como moeda de troca no mercado da bola. É possível que ele seja negociado e outro jogador chegue ao Beira-Rio. A situação ainda é definida nos bastidores do clube.

Em 2022, Edenilson disputou 54 jogos, sendo 46 na condição de titular. No período, ele soma 4.053 minutos, com dez gols marcados e cinco assistências.