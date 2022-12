Santos desiste de Edenilson após pedida do Inter, e Atlético-MG negocia

Paulistas não estão dispostos a pagar por contratação do meio-campista. Gaúchos querem R$ 10 milhões por negócio

O Santos informou ao Internacional que está fora da corrida por Edenilson. A pedida inicial foi o que motivou a saída dos paulistas do páreo — a ideia, a princípio, era receber US$ 2,5 milhões (R$ 13,3 milhões na cotação atual) pelo jogador. Os gaúchos, no entanto, reduziram o valor solicitado e aceitam receber R$ 10 milhões, como informado pela reportagem.

O Santos não pretende gastar com reforços no mercado da bola, mesmo que Edenilson seja uma solicitação do técnico Odair Hellmann. Diante disso, o Inter vê o Atlético-MG como principal interessado.

Os mineiros ainda não formalizaram uma proposta com compensação financeira pelo volante. Entretanto, já se colocaram à disposição para pagar pela contratação do jogador de forma parcelada.

O desejo do Galo inicialmente era uma composição por troca de atletas — o clube cederia ao menos um nome em troca do veterano, que conta com a aprovação de Eduardo Coudet. As possibilidades, entretanto, foram descartada pelo Colorado.

Nos bastidores do Atlético-MG, inclusive, há o entendimento de que o Inter supervaloriza a situação de Edenilson, o que dificultou a negociação até o momento.

Edenilson pediu para deixar o Beira-Rio no mercado da bola e recebeu resposta positiva do clube, ainda que o presidente Alessandro Barcellos e o técnico Mano Menezes tenham tentado demovê-lo da ideia de sair.

O meio-campista tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2024 e é dono de um dos maiores salários do elenco — cerca de R$ 700 mil por mês. Em caso de transferência para o Galo, ele deve manter a mesma faixa salarial.

O Red Bull Bragantino também apresentou uma oferta pelo atleta, mas desistiu da contratação. O Cruzeiro fez uma reunião para sondar a situação do meio-campista, mas encontrou empecilhos diante dos valores solicitados.