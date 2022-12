Inter não se anima com opções de Atlético-MG e Santos em troca por Edenílson

Volante tem contrato com o Beira-Rio até dezembro de 2024. Ele pediu para deixar o clube no mercado da bola

O Internacional não se animou com o que Atlético-MG e Santos propuseram pela contratação de Edenílson no mercado da bola. Os gaúchos encontraram dificuldades para escolher jogadores que podem chegar ao Beira-Rio em troca do meio-campista, como soube a GOAL.

Os nomes envolvidos não são revelados, mas uma fonte ligada ao clube gaúcho disse à reportagem que os atletas sugeridos não agradaram ao departamento de futebol. Haverá novas conversas sobre atletas que estejam no radar da comissão técnica e da diretoria.

Edenílson pediu para deixar o Internacional ao fim da temporada, mesmo que tenha contrato no Beira-Rio até o fim de 2024. O volante de 33 anos tem propostas de Atlético-MG, Santos e também do Red Bull Bragantino.

Em meio às tratativas pela saída de Edenílson, o Colorado busca ao menos três reforços. O clube gostaria de contratar lateral direito, volante e atacante no mercado da bola.

A diretoria do Internacional e o técnico Mano Menezes tentaram convencer Edenílson a seguir no clube. O atleta, contudo, não mudou de ideia e está disposto a sair do Beira-Rio em janeiro.

O contrato de Edenílson com o Internacional se encerra em dezembro de 2024. Em que pese o desejo de sair, o meio-campista fez 53 jogos na última temporada, com 3.964 minutos em campo. No período, marcou dez gols e foi o responsável por seis assistências.