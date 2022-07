Atlético-MG é condenado a pagar R$1,6 milhão a Cury por venda de Marcos Rocha

Lateral direito foi negociado pelo Galo ao Palmeiras em janeiro de 2019. Mineiros nunca pagaram a comissão da venda do atleta ao empresário

O empresário André Cury teve mais uma vitória contra o Atlético-MG na Justiça. O agente cobrava R$ 800 mil dos mineiros desde 2019 pela comissão referente à venda do lateral direito Marcos Rocha ao Palmeiras. A GOAL teve acesso à decisão, assinada pelo juiz de direito Geraldo David Camargo e datada de 16 de julho de 2022.

O magistrado julga procedente o pedido inicial do intermediário e condena o clube a pagar R$ 800 mil, acrescido de juros moratórios de 12% ao ano e correção monetária a partir do recebimento da notificação pelo réu. O valor corrigido se aproxima de R$ 1,6 milhão, comou soube a GOAL.

O Galo ainda foi condenado a pagar as custas processuais e mais 10% a título de honorários advocatícios, conforme decisão publicada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O empresário André Cury é representado na ação pelas advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade.

O Atlético-MG recebeu o valor líquido de R$ 5.544.000,03 com a venda de Marcos Rocha, ocorrida em 2019. O jogador, a princípio, foi emprestado ao Palmeiras, em janeiro de 2018. Ele foi negociado em definitivo logo após o contrato de empréstimo.

Revelado pelas divisões de base do Atlético-MG, o lateral direito se firmou na equipe a partir de 2012, com a chegada de Cuca à Cidade do Galo. Em Belo Horizonte, sagrou-se campeão de Libertadores, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana.