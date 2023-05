Atlético-MG x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17) pelo jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 31, na Neo Química Arena. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Roraima, Rondônia, Acre, Piauí, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime Video, no streaming. Na TV Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto com os comentários de Ana Thais Matos e Ricardinho.

Embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Atlético-MG volta a sua atenção para o mata-mata da Copa do Brasil. Na terceira fase do torneio, a equipe eliminou o Brasil de Pelotas por 3 a 2 no placar agregado.

Já o Corinthians chega pressionado após três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos disputados na temporada. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que fará sua estreia no torneio pelo Corinthians, apresenta algumas dúvidas em relação à escalação do time. Wesley e Adson estão disputando uma vaga no ataque, enquanto Maycon e Giuliano estão competindo por um lugar no meio-campo.

"Eu acho que apesar dos resultados o time tem evoluído bastante. O Luxemburgo chegou há pouco tempo e, se formos pensar, acho que ele já pegou o barco andando de duas trocas de treinadores. Foram momentos um pouco difíceis com mudança de tática, de comissão e o professor Luxemburgo, no meu ponto de vista, principalmente nos últimos dois jogos, foram jogos que a gente merecia um resultado melhor e a gente acabou não conseguindo", avaliou Cássio.

Em 107 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 41 vitórias, contra 38 do Atlético-MG, além de 28 empates. No último confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Galo saiu vitorioso por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano (Saravia), Mauricio Lemos, Jemerson (Bruno Fuchs) e Rubens; Rodrigo Battaglia, Pavón (Edenilson), Zaracho e Patrick (Hyoran ou Igor Gomes); Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Fausto Vera e Maycon (Giuliano); Wesley (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Desfalques

Atlético-MG

Pedrinho, Allan e Otávio seguem no departamento médico, enquanto Alan Kardec está em transição física.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?