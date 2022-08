Atlético-MG conversa com agente de Paulinho e aguarda por investida

Atacante tem contrato com o Leverkusen até junho de 2023 e ainda não foi convencido sobre retorno ao Brasil, onde defendeu o Vasco

O Atlético-MG mantém conversas com o estafe de Paulinho, atualmente no Bayer Leverkusen, sobre um possível retorno no mercado da bola, como soube a GOAL.

Ainda não foi feita uma oferta pela contratação do jogador. Entretanto, existe o interesse do clube em contar com ele nesta janela de transferências.

O receio dos mineiros é pela postura dos alemães em relação às propostas apresentadas até aqui. O Leverkusen recusou ao menos duas ofertas, uma de seis milhões de euros (R$ 31,5 milhões na cotação atual) e outra de oito milhões de euros (R$ 42 milhões). O Galo não está disposto a desembolsar algo próximo do que já foi rejeitado pelos europeus.

Há a possibilidade do Atlético-MG esperar até janeiro do próximo ano para apresentar um pré-contrato a Paulinho. O jogador, porém, só poderia se transferir para o clube a partir de julho de 2023 nestes moldes.

Paulinho ainda não se decidiu sobre o futuro, mas a princípio gostaria de seguir na Europa, o que frustraria os planos do Atlético-MG nesta janela de transferências.

O atacante de 22 anos aguarda uma proposta que convença os alemães para se decidir sobre o futuro. Recentemente, ele recusou a oferta do clube para a sua renovação contratual. Ele quer deixar a Bundesliga para defender outra liga gigante do futebol europeu a partir desta janela.