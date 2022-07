Paulinho avisa que não renovará com Leverkusen, mas quer seguir na Europa

Atacante de 22 anos não terá saída facilitada pelos alemães, que desejam recuperar parte do investimento. Atlético-MG e Palmeiras fizeram consulta

Paulinho já avisou à diretoria do Bayer Leverkusen, da Alemanha, que não renovará contrato com o clube. O jogador pretende deixar a equipe em breve, mesmo que seja antes do fim do vínculo, que se encerra em junho de 2023. Ele ainda não tem propostas no mercado da bola, como soube a GOAL, mas autorizou o estafe a buscar um novo time.

O atleta de 22 anos recebeu contatos de clubes brasileiros — Atlético-MG e Palmeiras fizeram consultas —, mas a sua prioridade é seguir na Europa. Ele acredita que pode render no continente, conforme apurou a reportagem.

O desejo do jogador é atuar por uma das cinco grandes ligas da Europa, mesmo que por uma equipe sem tanta tradição. Ele está na Bundesliga desde 2018, quando completou 18 anos. Ele aguarda propostas de clubes de uma das cinco maiores competições domésticas para decidir o futuro.

Mais artigos abaixo

O Leverkusen aceita liberá-lo no mercado da bola, antes até do fim do contrato. No entanto, a cúpula exige uma compensação financeira para negociá-lo em definitivo. O clube alemão não define valor, mas deseja recuperar parte do que investiu no atleta — foram pagos 18,5 milhões de euros (R$ 79,5 milhões à época) por sua contratação.

Em sua última temporada na Bundesliga, Paulinho fez 31 jogos pela equipe do Leverkusen, com quatro gols marcados e duas assistências. O atacante ainda foi cedido para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, ocorridos entre julho e agosto de 2021.