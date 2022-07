Atlético-MG adota cautela e traça estratégia na busca por Paulinho

Galo não pretende gastar com a contratação do atacante de 22 anos e cogita até uma proposta somente a partir da próxima temporada

O Atlético-MG é cauteloso na busca por Paulinho, do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Sem uma proposta oficial pela compra do atacante de 22 anos, o Galo aguarda uma decisão sobre o futuro do atleta para agir definitivamente, como soube a GOAL.

Cientes de que o jovem prefere seguir na Europa, os mineiros deixam que ele esgote opções no mercado da bola. O clube não deseja agir imediatamente no negócio e aguarda uma confirmação sobre a sua saída da Bundesliga para apresentar uma oferta posteriormente.

O Atlético-MG não reúne condições financeiras para chegar ao patamar que uma negociação como essa exige. O Leverkusen já recusou ao menos duas propostas formais pelo brasileiro — uma de 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões) e outra de 6 milhões de euros (R$ 32,11 milhões). Ambas deixariam um percentual dos direitos econômicos para os alemães.

A diretoria atleticana não fará uma proposta nestes moldes e tampouco superior para tirá-lo do futebol alemão. O desejo do clube é buscá-lo com um baixo custo, até de forma gratuita se houver a possibilidade. Nos bastidores da Cidade do Galo, há quem defenda a ideia de apresentar uma proposta ao atleta somente ao término de seu vínculo com o Leverkusen, em junho de 2023. Um pré-contrato a partir de janeiro também não está descartado.

Em que pese o desejo atleticano, Paulinho não pensa em jogar no futebol brasileiro neste momento. A ideia do atacante, revelado pelas divisões de base do Vasco, é permanecer na Europa. O garoto acredita que tem condições de seguir no continente por mais tempo, jogando inclusive a UEFA Champions League.

O Leverkusen aceita negociá-lo, mas deseja receber uma compensação financeira por sua saída antecipada, especialmente por ter desembolsado 18,5 milhões de euros (R$ 79,5 milhões à época) pela sua contratação, em 2018. Paulinho avisou à diretoria do clube que não renovará o contrato e que gostaria de deixar a Bundesliga já nesta janela de transferências. Ele não terá objeção nos bastidores em um movimento de transferência.