Leverkusen quer renovar e recusou oferta de 8 milhões de euros por Paulinho

Atacante de 22 anos gostaria de deixar o clube, mas a intenção é seguir na Europa. Atlético-MG, Botafogo, Palmeiras e Vasco têm interesse

O Bayer Leverkusen, da Alemanha, gostaria de renovar o contrato de Paulinho, que se encerra em junho de 2023. O clube, inclusive, já recusou ao menos duas ofertas pelo atleta, uma delas avaliada em oito milhões de euros (R$ 43,45 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

Na oferta apresentada, o interessado — que não foi revelado — deixaria o Leverkusen com um percentual do atacante brasileiro. Uma proposta de seis milhões de euros (R$ 32,6 milhões), com os mesmos moldes de divisão dos direitos econômicos, também foi recusada. Os alemães desembolsaram 18,5 milhões de euros (R$ 79,5 milhões à época) para contratá-lo em 2018 e não definiram um preço para saída neste momento.

Mesmo com o valor investido, o atleta deu recente declaração alegando que gostaria de deixar o Leverkusen no mercado da bola. Entretanto, a sua intenção é seguir no futebol europeu. Aos 22 anos, ele acredita que tem chances de se firmar no continente, jogando em uma das principais ligas.

O Leverkusen já o procurou e disse que tem a intenção de renovar seu contrato, que tem mais um ano de duração. Entretanto, o próprio atleta informou que não o fará no momento. A ideia é, de fato, encontrar uma nova equipe na Europa para atuar.

Quatro clubes brasileiros demonstraram interesse no jogador, mas nem um deles fez uma proposta formal a fim de tirá-lo da Bundesliga nesta janela de transferências. Atlético-MG, Botafogo, Palmeiras e Vasco consultaram a situação do atleta a fim de repatriá-lo no mercado da bola.

O Galo é quem mais demonstrou interesse no atleta. Entretanto, não está disposto a fazer uma proposta formal com valores elevados. O clube aguarda uma tentativa do atleta deixar o futebol alemão para depois investir em sua contratação.

Paulinho deixou claro, internamente e publicamente, que gostaria de ouvir uma oferta nesta janela. Enquanto não consegue um acordo para deixar o Leverkusen, tem participado das atividades de pré-temporada. Ele marcou um gol no fim de semana, durante jogo-treino do time.