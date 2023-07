Atlético-MG x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico mineiro será disputado neste domingo (2), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e América-MG se enfrentam na tarde deste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. O jogo será narrado por Rogério Corrêa com os comentários de Fabio Junior e Henrique Fernandes.

Classificado para o mata-mata da Libertadores, o Atlético-MG volta as atenções para a disputa do Brasileirão em busca da recuperação, após dois empates e uma derrota. No momento, o Galo aparece no meio da tabela, com 19 pontos.

Para o confronto, o técnico Felipão não poderá contar com o lateral direito Renzo Saravia, expulso na derrota para o Fortaleza por 2 a 1 na última rodada. Mariano é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o América-MG, que garantiu a classificação para os playoffs da Sul-Americana, chega pressionado no Brasileirão. Afundado na lanterna, com apenas oito pontos conquistados, o Coelho chega pressionado com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos no torneio nacional.

Depois de encarar o Galo, o América-MG se prepara para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 5. Por sua vez, o Atlético-MG também enfrentará o Corinthians, mas em um confronto válido pela próxima rodada do Brasileirão, agendado para o domingo, dia 9.

Em 284 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 156 vitórias, contra 59 do América-MG, além de 69 empates. No último encontro válido pela decisão do Campeonato Mineiro 2023, o Galo venceu por 5 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Igor Gomes; Pavon, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

América-MG: Matheus Caviochioli; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana, Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno Cascardo; Everaldo, Juninho, Felipe Azevedo; Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Atlético-MG

Renzo Saravia, expulso contra o Fortaleza, está fora, assim como Hyoran e Bruno Fuchs, machucados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?