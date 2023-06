Atlético-MG faz acordo por dívida e pagará R$ 56 milhões a André Cury

Investidor do clube, Rubens Menin será garantidor da operação; ele terá que desembolsar o valor se o clube não honrar com o compromisso

O Atlético-MG chegou a um acordo para o pagamento da dívida com o agente André Cury, como soube a GOAL. O débito estava avaliado em R$ 70 milhões. No entanto, houve um desconto de 19% sobre o montante. Após a redução, o Galo terá que desembolsar R$ 56 milhões para quitar a pendência com o empresário.

A reportagem apurou que os bloqueios judiciais feitos em depósitos da Multiplan serão descontados do valor total — o montante está avaliado em R$ 22 milhões. O restante — R$ 34 milhões — será dividido em 36 parcelas mensais, que sofrerão correção monetária.

Um dos investidores do clube, Rubens Menin, será o garantidor da operação. Isso significa que, se o Galo não conseguir honrar com os compromissos em algum momento, o empresário terá a responsabilidade de arcar com o prejuízo.

O acordo entre Atlético-MG e André Cury foi todo costurado pelas advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade. Elas são as representantes do empresário nas tratativas com a diretoria do Galo. A dupla foi pelos 28 processos contra o Galo que tinha André Cury como autor — os casos estavam divididos entre justiça comum e CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF.

Além da disputa judicial contra o Atlético-MG, as advogadas participaram da negociação que culminou no fim de um embate jurídico com o São Paulo — os paulistas desembolsam mais de R$ 45 milhões por causa de débitos antigos com André Cury.