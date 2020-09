Atlético-GO x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (24), visando às oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Fluminense visita o nesta quinta-feira (24), às 20h (de Brasília), em Goiânia, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-GO x DATA Quinta-feira, 24 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira - Goiânia HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV, na TV fechada, a partir das 20h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Sport por 1 a 0 no Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a , mirando a classificação para as oitavas de final.

Para o duelo, o técnico Odair Hellmann terá o retorno de Michel Araújo, Nenê e Dodi, poupados do compromisso na Ilha do Retiro.

Por outro lado, Fred, recuperado da Covid-19, não foi relacionado para o confronto.

Já o Atlético-GO entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar.

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Felipe, pois já defendeu outra equipe na competição.





Escalação do Fluminense: Muriel; Calegari, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri Lima, Dodi, Michel Araújo, Nenê; Wellington Silva, Luiz Henrique (Fred).

Escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Eder, João Victor, Nicolas; Edson, Oliveira, Chico, Janderson, Gustavo Ferrareis; Hyuri (Brandão).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Atlético-GO Copa do Brasil 16 de setembro de 2020 Sport 1 x 0 Fluminense Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Brasileiro 28 de setembro de 2020 20h (de Brasília) x Fluminense Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 11h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Atlético-GO Copa do Brasil 16 de setembro de 2020 Atlético-GO 3 x 4 Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020

Próximas partidas