Atlético-GO 3 x 2 Fluminense: open bar de gols e virada épica do Dragão

Depois de estar perdendo por 2 a 0, equipe goiana conseguiu arrancar a vitória nos últimos minutos

Quando o Fluminense abriu 2 a 0 contra o Atlético-GO, no Estádio Antonio Accioly, a expectativa que surgiu foi a de que os três pontos viriam tranquilos para a equipe treinada por Fernando Diniz. Mas o roteiro tomou um caminho diferente, sem refletir a distância entre as equipes na tabela do Brasileirão após 30 rodadas. Na bacia das almas, o Dragão conseguiu arrancar uma virada heroica e a vitória por 3 a 2 dá esperanças na dura batalha contra o rebaixamento.

O Fluminense começou o jogo a mil por hora. Logo aos cinco minutos Jhon Arias converteu pênalti sofrido por Ganso e pôs o Tricolor em vantagem. Nathan chegou a ter um gol anulado com ajuda do VAR antes de Germán Cano, já na metade final do primeiro tempo, ampliar para os cariocas. O Atlético-GO conseguiu diminuir pouco antes do intervalo, com Diego Churín.

Do primeiro para o segundo tempo, os donos da casa mudaram de postura e viram o Fluminense cair de desempenho. Baralhas deixou tudo igual na metade do segundo tempo e o Atlético-GO exigia que Fábio fizesse ótimas defesas sob as traves do Tricolor. O arqueiro, contudo, nada pôde fazer quando o chute de Marlon Freitas foi desviado no meio do caminho, nos últimos minutos do confronto, levando a bola lentamente ao fundo das redes para sacramentar a virada goiana.

Com o resultado, o Atlético-GO chegou a 28 pontos e segue na zona de rebaixamento (em 18º). O Fluminense se mantém com 51 de pontuação e pode perder a terceira posição para o Corinthians, que ainda joga nesta rodada.