Atlético de Madrid x RB Salzburg: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser humilhado pelo atual campeão de Munique na estreia, o busca a recuperação contra o nesta terça-feira (27), às 17h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, pela segunda rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x RB Salzburg DATA Terça-feira, 27 de outubro de 2020 LOCAL Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo EI Plus e pelo Facebook do Esporte Interativo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser goleado pelo Bayern de Munique por 4 a 0 na rodada de estreia da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid mira apenas na vitória nesta terça-feira (27).

Para o duelo, o técnico Diego Simeone não terá Diego Costa e Sime Vrsaljko, lesionados, enquanto Saul Niguez é tratado como dúvida.

Já o RB Salzburg, que empatou com o por 2 a 2, não terá Antoine Bernede, com uma perna quebrada,

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Correa, Torreira, Koke, Carrasco; Felix, Suárez.

Provável escalação do RB Salzburg: Stankovic; Vallci, Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai; Koita, Daka.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB SALZBURG

JOGO CAMPEONATO DATA RB Salzburg 2 x 2 Lokomotiv Moscou Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 Austria Wien 0 x 2 RB Salzburg Campeonato Austríaco 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Salzburg x WSG Swarovski Tirol Campeonato Austríaco 31 de outubro de 2020 13h (de Brasília) RB Salzburg x Bayern de Munique Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 4 x 0 Atlético de Madrid Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 Atlético de Madrid 2 x 0 Betis 24 de outubro de 2020

Próximas partidas