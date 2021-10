Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (2), pela oitava rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No Wanda Metropolitano, o Atlético de Madrid recebe o Barcelona, a partir das 16h (de Brasília), em clássico que promete ser quente válido pela oitava rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Barcelona DATA Sábado, 2 de outubro de 2021 LOCAL Wanda Metropolitano, Madrid - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

Em crise, Barça tenta a vitória no clássico / Foto: Getty Images

A partida será transmitida deste sábado será transmitida pela ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Atlético de Madrid quer o triunfo no clássico para seguir próximo do líder e também rival, Real Madrid.

Os Colchoneros têm dúvidas quanto às condições físicas de Trippier. Por outro lado, Savic retorna ao time, enquanto Griezmann deve continuar entre os reservas.

Em crise após sofrer a sua segunda derrota consecutiva na Champions League e flertando com a eliminação ainda na fase de grupos da competição europeia, o Barcelona - que sonha com a contratação de Richarlison - junta os cacos para o clássico deste sábado.

O Barça segue sem poder contar com Dembélé, Aguero, Alba e Braithwaite, lesionados, enquanto Balde é dúvida. O técnico Koeman deve fazer mudanças na equipe titular, com Philippe Coutinho no ataque e Ansu Fati iniciando entre os reservas.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Kondogbia, De Paul, Carrasco; Suarez, Felix.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Araujo, Dest; F de Jong, Busquets, Pedri; Memphis, L de Jong, Coutinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 2 Atlético de Madrid Champions League 28 de setembro de 2021 Alavés 1 x 0 Atlético de Madrid La Liga 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Granada x Atlético de Madrid La Liga 17 de outubro de 2021 A definir Atlético de Madrid x Liverpool Champions League 19 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 3 x 0 Barcelona Champions League 29 de setembro de 2021 Barcelona 3 x 0 Levante La Liga 26 de setembro de 2021

Próximas partidas