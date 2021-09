Zerado, Barcelona flerta com eliminação histórica na Champions - com ou sem Koeman

O time catalão foi derrotado por 3 a 0 pelo Benfica, tem a segunda pior campanha da competição até o momento e vive instabilidade no comando técnico

O Barcelona tem zero pontos na Liga dos Campeões da Uefa. Após duas rodadas, o time catalão está lanterna de seu grupo, tendo sido derrotado por Bayern de Munique e Benfica, ambos os jogos por 3 a 0, e flerta com eliminação que seria histórica - pelas razões erradas.

Na verdade, o Barça, após o término da rodada 2, tem a segunda pior campanha da competição, atrás apenas do Malmo, da Suécia. Zero pontos, zero gols marcados, seis gols sofridos e uma instabilidade que vai além dos gramados.

Fato é que o clube, no papel, não tem um elenco ruim ou que não possa, por exemplo, competir com o Benfica de Jorge Jesus. Nomes como Memphis Depay, Frenkie de Jong, Ronald Araújo, Ter Stegen, Jordi Alba e Pedri teriam espaço em qualquer time do planeta e formam um time-base muito sólido. Longe dos principais elencos do mundo, mas o suficiente para não fazer feio - pelo menos, em tese.

Koeman começa a ficar sem planos no Camp Nou (Foto: Getty Images)

Justamente por conta do bom nível do grupo é que o treinador Ronald Koeman está sendo questionado e, excluindo uma reviravolta cada vez mais improvável, deve ser demitido nos próximos dias. Certos aspectos do trabalho do holandês, como a preferência pelo centroavante Luuk de Jong, que pouco fez até agora pelo Barcelona, não vem agradando.

Mas mesmo que Koeman realmente deixe o clube, os problemas do Barça parecem ir além do que acontece dentro de campo. E podem gerar uma eliminação na fase de grupos que não acontece desde 2000-01: a única no formato atual desta primeira fase, com 32 times divididos em oito grupos de quatro equipes cada.

Veja só o caso de Philippe Coutinho, contratado por centenas de milhões de euros, mas que ainda não conseguiu mostrar a que veio e vem sendo preterido pelo jovem Gavi, talentoso, mas com apenas 17 anos. Um elenco bom, mas cheio de problemas por lesão, com lacunas em posições estratégicas, repleto de veteranos ou de garotos franzinos - esses últimos, pelo menos, ainda demonstram poder ser a resposta no futuro, como Ansu Fati, o próprio Gavi e Alex Balde.

Um treinador mais consolidado em um clube mais estável poderia levar um elenco desses, quem sabe, ao mata-mata da Champions. Jorge Jesus, por exemplo, adoraria ter vários desses nomes que estão em baixa no Barcelona. Com Koeman ou sem Koeman, porém, o Barça parece caminhar para quebrar mais uma marca histórica: a primeira eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões em mais de duas décadas.