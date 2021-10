Atlético de Madrid sonhou com Messi e tentou usar Suárez como 'agente' no negócio

"Foi uma coisa que durou três horas, porque o PSG, evidentemente, já estava de olho nessa contratação", admite o treinador do clube de Madrid

Diego Pablo Simeone, técnico do Atlético de Madrid, reconheceu nas últimas horas que falou com Luis Suárez para sondar a possibilidade de contratar Lionel Messi no mercado da bola.

O técnico argentino concedeu entrevista ao Diário Olé e revelou que houve uma conversa para levar o seu compatriota ao Wanda Metropolitano na última janela de transferências do futebol europeu.

"Eu te conto um detalhe. Com o que aconteceu com o Barcelona, nós chamamos o Luis Suárez para perguntar como estava o Messi, se estava com vontade ou se havia uma mínima possibilidade de vir ao Atlético de Madrid. Nós estávamos imaginando que ele poderia vir", afirmou o técnico.

"Porém, foi uma coisa que durou três horas, porque o PSG, evidentemente, já estava de olho nessa contratação. Nesse período, não cheguei a falar com ele. Foi como um avião que passa e diz: 'aí vem'. Não foram possíveis as situações de estarmos juntos, porque ele semrpe esteve no Barcelona e nós no Atlético. Obviamente, na seleção, não coincidimos, porque não estive na etapa em que ele esteve", comentou.

"Se me perguntar onde tem que jogar o Messi, te digo que em uma equipe que está preparada para ganhar. Não é um jogador que pensa só nele, pensa na equipe", acrescentou.

Pouco depois de anunciar sua saída do Barcelona, onde passou toda sua carreira do futebol até então, Messi acabou sendo anunciado como reforço do Paris Saint-Germain, onde passou a editar parceria ao lado de Neymar e Kylian Mbappé.