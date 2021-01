Atlético de Madrid fica perto de acerto com Marcos Paulo, do Fluminense, por cinco anos

O atleta se recusou a renovar o vínculo com o Tricolor e apenas detalhes separam o jovem do time de Diego Simeone

Após longa novela, o destino de Marcos Paulo finalmente parece estar definido. Segundo fontes da Goal , o está prestes a acertar a contratação do jogador do , em um acordo que manterá o atacante nos Colchonero até 2026-27.

O agente do jogador, Lucas Mineiro, já está em Madri para fechar a negociação. Cotado como grande promessa da base de Xerém e " solução" para as contas do Flu , o atleta se recusou a renovar o vinculo com o clube carioca , com a expectativa de conseguir uma negociação em direção à Europa.

O único empecilho entre as duas partes ainda fica pela opção de Marcos Paulo. Com contrato até o meio do ano, o jovem não quer sair do Fluminense de graça, sem que o clube receba nada pela sua saída, já que se diz muito agradecido ao tempo que passou em Xerém e nos profissionais da equipe.

Integrado aos profissionais em 2019 pelo então treinador do clube, Fernando Diniz, o jovem surgiu como uma grande promessa na base e logo se tornou titular, após um período de adaptação. Em 2020, porém, caiu de produção ao passo que seu contrato se aproximava do fim e o parecia ter problemas para renová-lo. Chegou até a recuperar a titularidade nos últimos meses, mas foi barrado por Marcão na virada do ano .

A ideia do Atlético de Madrid é contratar o atleta de graça ao final de seu contrato e integrá-lo ao elenco em 2021-22, no começo da próxima temporada, em agosto desse ano. Assim, Marcos Paulo faria parte da pré-temporada do time de Diego Simeone, que também acertou recentemente a contratação de Moussa Dembelé.

Mário Bittencourt: "Esse é um problema (renovação de Marcos Paulo) que não é do Fluminense. É da legislação brasileira. Eu como advogado desportivo tenho que dizer isso. A legislação só permite que o contrato de um atleta com até 18 anos seja assinado por 3 anos." #FFC — Fluminense Stuff (@FluminenseStuff) January 15, 2021

Ainda que o negócio não esteja completamente fechado, principalmente pela vontade do jogador em não deixar o Fluminense "a ver navios", ambas as partes estão muito próximas de um acordo, que pode sair a qualquer momento.

O Fluminense volta aos gramados nesta quarta-feira (20), às 20h30 (de Brasília), diante do Coritiba , tentando vencer a segunda consecutiva e se consolidar na zona da classificação para a - sabendo que é muito possível que abram sete vagas para a competição, já que e , ambos classificados de momento, disputam a final da Copa do Brasil .