Marcos Paulo não renova com o Fluminense: qual é a multa rescisória da joia?

A joia do Tricolor Carioca já pode assinar pré-contrato com outras equipes e não aceitou renovação do vínculo

Considerado uma das maiores joias revelada pelo nos últimos anos, Marcos Paulo deverá ser negociado pelo clube carioca, segundo publicado pelo GE. Como o vínculo do jovem com o Tricolor vai até julho deste 2021, o atacante de 19 anos já pode assinar um pré contrato com outra equipe. É por este motivo que uma venda está mais próxima de acontecer. A de Milão é uma das maiores interessadas.

A última renovação de contrato entre Fluminense e Marcos Paulo aconteceu em setembro de 2018. O clube carioca vinha se esforçando para renovar o vínculo do jogador, autor de três gols e o mesmo número de assistências neste Brasileirão 2020, mas as negativas do atleta e o pouco tempo disponível para conseguir algum lucro com sua saída fizeram com que a diretoria aceitasse a realidade adversa.

A multa rescisória de Marcos Paulo para clubes europeus é de 45 milhões de euros – quase R$ 294 milhões na cotação atual. Caso consiga vender o atacante por este valor, o atleta se transformaria na maior venda do Fluminense em todos os tempos, ultrapassando os 17 de milhões de euros pagos pela para contratar Gerson (atualmente no ) em 2015. Contudo, como a janela de transferências das principais ligas europeias se encerra em 1º de fevereiro, a expectativa é de uma venda fechada por valores consideravelmente menores.

Isso porque, além do impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus nos cofres dos clubes compradores da Europa, a expectativa do Fluminense já era de negociar Marcos Paulo em 2020. O clube estipulava um valor mínimo de 10 milhões de euros para negociar a joia, mas a situação envolvendo a Covid-19 mundo afora esfriou as tratativas.