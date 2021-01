Por que Marcão barrou Nenê e Marcos Paulo no Fluminense?

Ambos os atacantes começarão no banco de reservas para o Fla-Flu

Ano novo, time novo. Foi com essa mentalidade que o atual treinador do , Marcão, decidiu montar sua equipe para jogar o Fla-Flu nesta quarta-feira (6). Dois dos principais jogadores do time nos últimos tempos, Nenê e Marcos Paulo, começarão no banco de reservas e foram afastados pelo atual técnico do clube.

Vindo de um empate e duas derrotas desde que assumiu o Tricolor nesta passagem, Marcão decidiu mudar a escalação que vinha dando certo com Odair Hellmann. O técnico tende a priorizar um jogo mais defensivo e atuar nos contra-ataques. Assim, a dupla de meia/atacantes perdeu espaço entre os titulares.

Assim, o treinador deve utilizar um time mais forte no meio de campo para tentar travar as investidas do Flamengo no clássico. A opção é por posicionar uma trinca de volantes no comando de área, com Yuri, Yago e Hudson, dando liberdade para este último atuar como terceiro homem de meio de campo, formando um "triângulo".

Além disso, atuando com um esquema mais direto, Nenê, que não tem tanta velocidade, foi preterido em relação a Wellington Silva, um dos mais velozes do elenco. Michel Araujo, pelos lados, deve ganhar a vaga de Marcos Paulo devido à sua recomposição defensiva e capacidade de atuar como um meia pelo lado esquerdo do ataque, ao invés de jogar como meia-atacante, como vinha acontecendo.

A opção de Marcão é clara. Hora de fazer o básico, já que o esquema antigo, com Marcos Paulo, Michel Araujo e Nenê municiando Fred, jogando atrás do centroavante, não parecia funcionar: o Tricolor vinha de duas derrotas consecutivas, para e . Vale lembrar que o veterano esteve suspenso diante do Tricolor e postou fotos celebrando o ano novo na famosa festa de Neymar em Mangaratiba.

Desta maneira, a não-utilização de Nenê no Fla-Flu - ao menos no começo da partida - não trata-se de uma punição extra-campo, mas sim, de uma opção tática do treinador. Mesmo caso do que acontece com Marcos Paulo, que ainda não renovou o vínculo com o clube e está livre para assinar um pré-contrato desde o dia 1º de janeiro.

Por mais que a torcida esteja dividida sobre as mudanças que devem ser promovidas por Marcão - muitos esperavam uma maior utilização das categorias de base, com jogadores como André e Martinelli recebendo oportunidades -, o Fluminense sabe que precisa vencer e irá com aquilo que o seu treinador acredita que tem de melhor para tentar conquistar os três pontos.

No caso de derrota, o time pode ser ultrapassado por ou e sair fora da zona de classificação para a pré-Libertadores - sabendo que Grêmio ou Palmeiras serão campeões da Copa do Brasil e devem abrir mais uma vaga para o torneio continental. Assim, é ganhar ou ganhar para o Tricolor.