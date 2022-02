Atlético de Alagoinhas x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Em jogo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o Bahia vai até o Carneirão, casa do Atlético-BA, neste sábado (05), disputar o duelo que acontece às 17h45 (de Brasília). A transmissão do jogo será pelo SBT, na TV aberta, e no TikTok, através do perfil da Copa do Nordeste, no aplicativo. Pela GOAL, você pode acompanhar aos principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-BA x Bahia DATA Sábado, 5 de fevereiro de 2022 LOCAL Carneirão - Alagoinhas, BA HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, e o aplicativo TikTok, no perfil da Copa do Nordeste, fazem a transmissão do duelo deste sábado (05), no Carneirão. Pela GOAL, você acompanha aos principais lances do jogo em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Atlético de Alagoinhas chega para o duelo como sexto colocado, de oito, do Grupo A da Copa do Nordeste, somando apenas um ponto em uma partida disputada. Isso pois, mesmo que na terceira rodada, o outro duelo que deveria ter sido jogado pelo Atlético acabou adiado, contra o CRB, por surto de Covid-19.

🎫 Informações sobre ingressos pra Nação Tricolor amanhã em Alagoinhas ➡️ https://t.co/2Ly4YAPutV #BBMP pic.twitter.com/0byMmtYkC0 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 4, 2022

Já o Bahia se mantém na primeira posição do Grupo B, com três pontos e uma partida jogada. No último jogo, o Esquadrão de Aço venceu por 3 a 1 o Campinense, enquanto o Atlético empatou em 1 a 1 com o Altos.

O primeiro colocado do Grupo A, inclusive, é o Fortaleza, com duas vitórias em duas partidas, que joga também neste sábado e no mesmo horário do duelo entre Atlético-BA x Bahia.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-BA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-BA 0 x 1 Barcelona-BA Campeonato Baiano 27 de janeiro de 2022 Bahia de Feira 1 x 0 Atlético-BA Campeonato Baiano 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-BA x Bahia Copa do Nordeste 05 de fevereiro de 2022 17h45 (de Brasília) Atlético-BA x UNIRB Campeonato Baiano 09 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

BAHIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 1 x 3 Bahia Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022 Vitória 1 x 1 Bahia Campeonato Baiano 02 de fevereiro de 2022

Próximas partidas