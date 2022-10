Athletico volta a sofrer com bola área, e Felipão desabafa: ‘’Não sou mágico’’

Na partida contra o Palmeiras, a equipe paranaense sofreu dois gols de bola aérea

O Athletico voltou a tomar gols de cabeça na temporada. Dessa vez, foram dois na derrota de 3 a 1 de virada para o Palmeiras, na Arena da Baixada. Agora, já são 25 gols de cabeça dos 77 que sofreu em toda temporada, 15 deles sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Questionado se isso preocupa e tem como corrigir para a final da Libertadores, diante do Flamengo, sábado (29), no Equador, Felipão desabafou.

"Não sou mágico... a gente vem tentando corrigir, a gente vai continuar trabalhando, para tentar dificultar para o adversário e não tomar gols assim de bola área. A gente faz o trabalho diário, cobra, mostra, esperando que hoje ou amanhã a gente vá progredir’’, disse o treinador.

Cerca de 32% dos gols que tomou o Furacão na temporada foram de cabeça. E o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez, marcou duas vezes na equipe. Além do gol marcado nesta terça-feira na Arena, no jogo de volta, pelas semifinais da Libertadores, Gómez também marcou de cabeça no time paranaense.

A bola aérea proporcionou derrotas vexatórias ao Furacão na temporada. Ainda na fase de grupos da Libertadores, o Athletico foi goleado pelo The Strongest por 5 a 0, e todos os gols foram de cabeça. A derrota custou o cargo do então treinador Fabio Carille.

No Maracanã, pelo Brasileiro, o Furacão foi goleado por 5 a 0 para o Flamengo, e quatro gols foram de cabeça. Nesse confronto, o Athletico jogou com um time reserva.