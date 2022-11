Athletico tem retornos de Felipão, Pablo e Cuello e desfalque de Abner

Furacão busca garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores 2023

Garantir a classificação na fase de grupos da Libertadores 2023 é o grande objetivo do Athletico na temporada. Neste sábado, às 21h, no Beira-Rio, o Furacão encara o Internacional, já garantido na principal competição sul-americana.

Para esse confronto, o Athletico terá os retornos do treinador Luiz Felipe Scolari e dos atacantes Pablo e Cuello, todos suspensos pelo cartão amarelo na última partida. Por outro lado, o lateral-esquerdo Abner tomou o terceiro amarelo diante do Goiás e não enfrenta o Inter.

O Athletico é o sexto colocado do Brasileirão com 54 pontos, dez pontos a menos que o Inter, que é o segundo.

Um dos principais nomes da parte de sábado será o uruguaio David Terans, que vive bom momento na temporada. Com os dois gols marcados na última partida, Terans chegou ao 11º gol no Brasileirão e 16º na temporada. O meia lidera, ao lado de Abner, o número de assistências no Furacão com 8 passes decisivos para gols do time rubro-negro.

David Terans tem contrato até 24 de maio de 2025 com o Furacão e nesta temporada fez 50 jogos. Desses, em 40 vezes o uruguaio foi titular. Nas redes sociais, o torcedor atleticano criticou muito o técnico Luiz Felipe Scolari por ter usado Terans apenas na reta final da decisão da Libertadores, quando o time já perdia para o Flamengo e tinha um jogador a menos.