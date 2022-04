Athletico se anima por Fernandinho e quer abrir negociação por retorno

Um dos principais brasileiros na história da Premier League, Fernandinho não deve renovar o contrato com o Manchester City e pode voltar ao Brasil no meio do ano. As palavras foram do próprio meio-campista, em entrevista coletiva antes da partida entre a equipe inglesa e o Atlético de Madrid, pela Champions League. A declaração do brasileiro animou o Athletico-PR, que sonha em repatriar o jogador.

"Eu quero continuar jogando. E com certeza vou voltar para o Brasil. Já decidi junto com a minha família que nesse momento é o melhor e mais importante para mim voltar", disse Fernandinho.

Mais artigos abaixo

O Athlético-PR monitora atentamente a situação e acredita que, se realmente decidir voltar ao Brasil, o Furacão tem prioridade nas conversas. Segundo soube a GOAL, o clube tem o desejo de repatriar Fernandinho, que já deixou claro internamente que partilha do mesmo sentimento.

A situação, no entanto, é tratada com cautela pelo clube pelo peso de Fernandinho. Apesar dos 36 anos, o jogador está em plena forma e a operação é vista como um pouco complexa, uma vez que ele certamente despertará o interesse de outras equipes.

A ideia é aguardar o final da temporada para de fato saber se o volante deseja mesmo voltar ao Brasil e, caso continue com o pensamento, as portas do Furacão estarão abertas para um retorno.