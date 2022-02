Athletico-PR x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações da Recopa Sul-Americana 2022

Em encontro de campeões, Athletico-PR e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (23), na Arena da Baixada, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana 2022. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na tv fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Palmeiras DATA Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba - PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na tv fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Arena da Baixada. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Campeão da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR chega para o duelo desta quarta-feira com o elenco descansado, mas com ritmo.

Isso porque o Furacão fez apenas dois jogos na temporada com o time principal.

Do outro lado, o Palmeiras, vencedor da Libertadores, quer encaminhar o seu primeiro título na temporada após perder o Mundial de Clubes.

O Verdão sabe que terá um desfalque de peso: Gustavo Gómez testou positivo para covid-19.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 5 x 1 Cianorte Paranaense 19 de fevereiro de 2022 Coritiba 0 x 0 Athletico-PR Paranaense 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Operário Paranaense 27 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília) Palmeiras x Athletico-PR Recopa 2 de março de 2022 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Santo André Paulistão 19 de fevereiro de 2022 Ferroviária 0 x 2 Palmeiras Paulistão 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas