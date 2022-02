Gustavo Gómez tem teste positivo de Covid-19 e desfalca Palmeiras na Recopa

Gustavo Gómez está fora da primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, diante do Athletico-PR, marcada para esta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. O jogador teve teste positivo de Covid-19 e não reúne condições de atuar.

Ele fez um teste rápido nessa segunda-feira (21) e teve resultado negativo. Posteriormente, fez um novo exame para detectar a presença do vírus e teve resultado inconclusivo. Afastado pelo departamento médico para não colocar os demais companheiros em risco, fez uma contraprova, que apresentou resultado positivo.

A GOAL apurou que o defensor paraguaio está fora do compromisso por causa do resultado do exame. É possível que ele fique à disposição para o jogo de volta, na próxima quarta-feira (2), no Allianz Parque. Entretanto, será necessário outro teste para determinar a sua presença.

O Palmeiras volta a disputar a final da Recopa Sul-Americana depois de vencer a Libertadores pelo segundo ano consecutivo. O clube se prepara para a decisão diante do atual vencedor da Copa Sul-Americana.